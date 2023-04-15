今天白天鋒面通過，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，中南部地區位於下風處，擴散條件差，污染物易累積，晚起東北季風增強，可能挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環保署表示，依監測資料及氣象局今天9時氣象資料顯示，今天鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，擴散條件普通，中部以南位於下風處，擴散條件差，污染物易累積，晚間東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣及離島地區。

環保署表示，未來一週，15日白天受鋒面影響，竹苗以北擴散條件好轉，中南部位下風處，污染物仍易累積；15日晚起東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣及離島地區空氣品質；16日至18日環境風場轉為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；19日環境風場為西南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件普通；20日受鋒面影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積。