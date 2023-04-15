美國總統拜登今天對媒體說，他「很快」會宣布於2024年總統大選競選連任，朝正式宣告推進一小步。

「紐約時報」報導，正在愛爾蘭訪問的拜登於途中被問到他對正式宣布參選日期的「盤算」近日是否有變時，回答「沒有、沒有」，「我已經做好打算了，我們很快會宣布，但這趟行程讓我對於未來可以做的事更加樂觀」。

至於這是否意味著他已做了決定，他帶著一絲不耐回答：「我說過了，我計劃再次參選。」

拜登4天前在白宮一場復活節活動上告訴美國國家廣播公司（NBC）節目主持人羅克（Al Roker）：「我打算參選，但我們還沒準備宣布。」

自拜登2021年初就任以來，他是否競選連任就一直存在不確定性，因為現年80歲的他已是美國史上最年長的總統，若他做完第2個任期，屆時會是86歲，而這讓他的一些民主黨同志不太放心。

不過，拜登從一開始就表態有可能競選連任。他沒有立即正式宣布參選的壓力，因為民主黨內似乎沒有有力競爭者。作家瑪麗安娜．威廉森（Marianne Williamson）已投入初選，反對接種疫苗的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也宣布角逐，但兩人的民意支持度都不高。

在共和黨方面，積極投入選戰的前總統川普近期官司纏身，他因涉嫌於2016年總統大選競選期間支付封口費給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），成為美國史上首位被刑事起訴的前總統，上週出庭應訊，因此拜登不會想把大眾注意力從共和黨的一堆麻煩事轉移到自己身上。