擁有「大馬波神」稱號的蕭佩兒（MsPuiyi），時常在IG上貼出身材火辣的美照，吸引超過2700萬粉絲追蹤，於去（2022）年12月宣布退出成人圈後，開始從事音樂事業，追求成為DJ的夢想。不過，日前她出席活動受訪時坦承，因被人勒索才進入成人圈。

蕭佩兒昨（14）日出席活動時坦言，2019年拿電腦去送修的時候，裸照被有心人士外流，還遭到勒索，從此陷入低潮。後來她決定放下執念，轉戰成人產業，「我是想要跟詐騙我的人說，這些照片已經不太值錢了，因為我自己已經開始拍了」。

談到當年被勒索，蕭佩兒透露真的有給對方錢，「我那時候還是大學生，因擔心裸照外流，還曾活在恐懼之中，我沒有很大的力量去跟人家講我的故事」，不過在經歷這些事後，她說道：「想跟很多女生說，若有天妳的照片被人做任何事，其實不用害怕，時間會轉變，現在我也很自由，也不想停留在最痛苦的時間。」

事實上，蕭佩兒加入成人圈後受到外界矚目，擁有修長美腿、E級上圍的她，IG的追蹤人數也很快就突破2千萬人，甚至成為東南亞首位登上美國《閣樓雜誌》（Penthouse）封面的女星。然而，她去年無預警宣布退出成人產業，轉戰音樂圈，讓許多粉絲感到可惜，但也祝福她達成自己的理想。