南韓啦啦隊女神李多慧於上月正式官宣加盟樂天桃猿啦啦隊，昨（14）日也終於迎來她首次應援，讓許多球迷興奮不已，而「樂天女孩」隊長藍藍更在錄影結束後直奔球場見李多慧一面，兩人互動也全被球迷拍了下來。

藍藍14日於IG限時動態中轉發多則，球迷拍下她與李多慧互動的影片，當中可見李多慧見到藍藍相當害羞，更2度向她鞠躬和握手，還時不時因為害羞而摀嘴，模樣相當可愛，而兩人除透過翻譯溝通，李多慧也不斷可愛地比手畫腳，讓藍藍直呼「她好害羞好可愛哦！」、「我在跟她說她好可愛，然後香水超香」

此外，坐在前排的藍藍還笑說，自己忍不住一直拿手機拍李多慧，還「露出大叔般的笑容」，且當吉祥物擋到她的視線時，她還不禁揮手開玩笑說：「猴子走開！你擋到我們家多慧了！」事後，藍藍也曬出與李多慧自拍的小短片寫下「第一次見多慧，太可愛了了了了了了我融化！」。

藍藍昨日工作結束直奔球場見李多慧。（圖／擷取自藍藍IG）

然而，李多慧初登場獲得不少好評，許多網友點出她不僅舞蹈動作俐落，表情控管也相當好，全程面帶微笑對鏡頭放電，對比其他啦啦隊成員差距明顯「旁邊的像伴舞一樣」、「至少高了6個檔次」、「絕對的實力者」，更有人表示，李多慧「感覺可以自己solo欸」。