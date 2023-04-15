火災發生時還好附近民眾備有滅火器，趕緊取出協助滅火自救，幸未釀成大禍。(圖／金門縣消防局提供)

起火原因初步研判，應為堆放屋外的廢棄鋰電池及電瓶起火燃燒釀禍。(圖／金門縣消防局提供)

金門地區昨(14)日晚間發生一起火警意外，1間位於金寧鄉伯玉路1段的鐵皮屋不明原因突然冒煙起火，嚇得附近民眾趕緊打119求救，還好鄰居家中備有滅火器，趕緊取出協助滅火自救，警消趕抵現場也立即撲滅餘火，幸未造成人員傷亡，至於起火原因，初步研判應為堆放屋外的廢棄鋰電池及電瓶起火燃燒釀禍，不過詳細的起火原因仍由火災調查科調查中。

金門縣消防局指出，昨日19時30分接獲民眾報案表示，在金寧鄉伯玉路1段有鐵皮屋外有廢棄鋰電池及電瓶起火燃燒，現場竄出濃煙及火花，因地點緊鄰汽車美容廠，消防局不敢大意，立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救，出動金寧分隊及金城分隊各式救災車輛5輛及消防人員13名趕赴現場。

消防車組抵達現場後，火勢已由對面店家以滅火器撲滅，惟電瓶內部仍有些許濃煙持續冒出，為確保現場安全，消防人員立即將廢棄電瓶移至空曠處，並佈署1條水線進行灑水降溫，以防止復燃，所幸整起案件無人員傷亡。

消防局第一大隊長陳叁奇表示，一般鋰電池在正常使用並不會產生爆炸之危險，購買時應認明具有商品安全標章之產品，避免在陽光直射、高溫等環境充電，其周遭亦避免放置可(易)燃物，電池產品若受撞擊、摔碰及敲打後變質不可使用，避免發生異常起火燃燒。呼籲民眾廢棄電池及電瓶勿隨意堆置，應透過清潔隊、合格電池回收商進行回收，以確保安全。