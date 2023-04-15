桃園市近日出現4起猴痘確診案例，且近期都沒有出國旅遊史，桃園市衛生局呼籲，民眾自我評估「近6個月內曾有高風險性行為」應積極預約猴痘疫苗接種，也要避免與陌生人親密接觸或發生未保護性行為、減少性伴侶數，保持良好的防疫衛生習慣。

衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至4月11日止已累計25例確定病例，近日桃園市出現4例確診病例，個案近期並無出國旅遊史，目前已接受治療。另若近期內曾與他人有過親密接觸或接觸到他人皮膚上的病灶，出現發燒、皮膚紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應儘速就醫，同時告知醫師旅遊史與接觸史，以利醫師早期診斷早期治療。

衛生局表示，為預防傳播風險，桃園市共有5家醫院衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院、龍潭敏盛醫院、天成醫療社團法人天晟醫院及長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院提供猴痘疫苗接種服務，截至4月14日桃園市有1750名民眾已完成猴痘接種意願登記，目前尚有接種名額，鼓勵符合暴露前預防疫苗接種對象者踴躍至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺（https://mpox.cdc.gov.tw/）」預約接種。此外，提醒醫療院所猴痘為第二類法定傳染病，凡符合通報定義者，即應於24小時內完成通報。

衛生局提醒，猴痘傳染途徑主要是由呼吸道分泌物、損傷皮膚和黏膜等接觸傳染，飛沫傳染通常是長時間面對面接觸，民眾做好防護措施如避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，佩戴口罩、手部清潔、避免接觸猴痘感染者，即不需要過度緊張。另外，民眾若接獲衛生單位疫調通知曾與確診個案接觸，也請配合相關防疫措施，共同避免疫情散布。民眾如有相關問題可撥打防疫專線（0800-033355）或1999洽詢。