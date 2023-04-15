彰化縣和美鎮一處道路被民眾發現有2棵枝葉茂盛的大樹「融合」後，外觀乍看就像是一隻巨雞，雞頭與尾羽的外型幾乎是等比例放大，網友笑說「超猛雞樹，不會被風吹的轉向」、「可以！一目鳥然」，也有不少網友說比較像是孔雀，還有人發現公雞底下有面凸面鏡，笑說應該是公雞。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享圖片，一處鄉間馬路的路口邊有2棵高大的路樹都生長地相當茂盛，其中一棵枝葉較集中，另一棵較分散，而2棵路樹的枝葉幾乎已經「合併」，從遠處望去就像是一隻「大公雞」，前者像雞頭，後者像雞尾巴，照片吸引近6.5萬人按讚，8百多人留言討論。

彰化縣和美鎮一處道路被民眾發現有2棵枝葉茂盛的大樹「融合」後，外觀乍看就像是一隻巨雞，雞頭與尾羽的外型幾乎是等比例放大。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

網友留言笑說「尾羽很茂盛喔」、「還好不是鐵公雞」、「超猛公雞樹，不會被風吹的轉向」、「可以可以！一目鳥然」、「近期第一次一看就能領會的優質路觀」，也有不少人說像是綠孔雀，「好U耶！ 覺得也像孔雀」、「這是帝雉還是孔雀吧」、「有像公雞耶，但到後側其實更像孔雀」、「孔雀開屏」。

原PO說地點位在彰化縣和美鎮彰草路三段384巷，還有網友發現「大公雞」的下方有個凸面鏡，留言笑說「電線剛好在那跟那個角度，超像凸顯『公雞』的視覺效果欸」、「是大公雞孵蛋」；也有不少網友分享台灣各地有趣造型的路樹，有花椰菜、小狗等造型相當吸睛。

也有不少網友分享台灣各地有趣造型的路樹，有花椰菜、小狗等造型相當吸睛。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）