【愛傳媒樂風專欄】車水馬龍的中山北路上，任誰大概也想不到，就在路旁的山坡上，竟有一處花木扶疏，幽靜清雅的地方，而且，還具有異國風情！

斜陽灑下金黃色的光芒，落在刻有「圓山水神社」的石碑上。本殿前的狛犬，依舊盡忠職守的守護著聖域。古樸的石燈籠，靜靜的矗立在兩旁。

這裡是圓山水神社，因日本時代興建圓山貯水池，工程中有部分員工殉職，圓山水神社便是為這些犧牲生命的員工而建。該神社於昭和13(1938)年4月27日鎮座，當日有市尹、助役、水道課長等官員出席，其建造人力許多來自於水道課職工，經費亦同。而鳥居、狛犬等等，則有部分是民間業者寄附。

此神社屬於無格社，原本奉祀著水波能売神、榮井神、生井神，後兩者是井神和泉水之神，在臺灣供奉此二神的神社不多見，專門研究臺灣之神社的金子展也認為可能僅此一間。

光復後本殿被拆除，僅基壇尚在，改造成中式的亭子，完全沒有任何神像，只有一個香爐，據說是奉祀水仙尊王。雖說如此，但其保存狀況比起臺灣許多神社，已經是幸運的了。

2010年我造訪此地，尚有完整石燈籠四個（殘件若干）、參道、狛犬一對、社名碑、手水舍、遭改築過的本殿，其中，虎邊狛犬懷中還有小狛犬，也許是受了臺灣文化的影響吧！

但很可惜的，2017年8月14日，水神社被發現遭人噴漆破壞，公狛犬遭竊，大家立刻聯想到之前用榔頭敲壞北投逸仙國小狛犬，將八田與一銅像斬首的李承龍，結果他也到現場查看狀況，並跟記者說不是他破壞的。

由於草山水道系統早已被列為古蹟，而水神社座落於此範圍內，故破壞者已觸犯了新版「文化資產保存法」，據說此事件為新法上路後第一件古蹟破壞案，最高可處2000萬元罰款。

北市自來水事業處評估，若仿造一隻狛犬，大約需要20萬，而且不是那麼容易仿造，決定維持原貌，並設立解說牌。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

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