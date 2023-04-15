石門水庫於15日今年第7次施放焰劑人工增雨。（北水局提供／蔡明亘桃園傳真）

中央氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強，台灣北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部及南部山區也有局部短暫陣雨或雷雨。經濟部水利署北區水資源局為掌握降雨機會，今早於石門水庫、寶二水庫實施人工增雨作業，盼為水庫集水區挹注雨量。

截至今早10時，石門水庫蓄水率40.8％，蓄水量8364萬噸，水位227.61公尺；寶二水庫蓄水率39.7％，蓄水量1249萬噸，水位134.4公尺。北水局副局長郭耀程表示，由於近日較少降雨，蓄水率降低，根據中央氣象局預測，今有華南雨系雲雨團移入，預估會有50至100毫米的降雨量。

郭耀程說，北水局上午監測，在石門水庫與寶二水庫集水區附近，雲層較低，適合執行人工增雨作業，今早7時先在寶二水庫施放焰劑1枚，9時於石門水庫羅浮地區也施放焰劑1枚，分別是今年石門第7次進行人工增雨地面作業，寶二水庫則是今年第5次進行，盼為水庫集水區挹注雨量。