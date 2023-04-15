廖德蘭6年前受訪影片遭詐騙集團截圖賣減肥藥涉嫌詐財，她擔心有人受騙，向IG、臉書及Line等平台檢舉。（黃泰吉提供／楊靜茹南投傳真）

黃泰吉說，當時的國中生經過運動、鍛鍊瘦30公斤，現在都已經是高中生、即將畢業。（黃泰吉提供／楊靜茹南投傳真）

黃泰吉在臉書發聲明，強調他們沒有賣任何產品，切勿上當！呼籲看到朋友也幫忙檢舉。（黃泰吉提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣旭光高中空手道金牌教練夫妻黃泰吉、廖德蘭，培育出亞運金牌選手辜翠萍、谷筱霜等百名國手，學生國內、外賽事戰績輝煌，累計獲得超過1700面獎牌，名聲太過響亮，遭詐騙集團非法盜用照片販售減肥藥，黃泰吉向IG、臉書及Line等平台檢舉，並在自己的臉書嚴正聲明：「我們並沒有販售任何減肥產品。」

「老師，想要買減肥藥。」廖德蘭說，近期很多認識的朋友打電話給他，劈頭就要買減肥藥，或是要找胎諮詢減重，她聽得一頭霧水，細問得知自己6年前受訪影片遭詐騙集團截圖並編纂故事，並疊上字幕「國中生親測吳宗憲方法，狂甩30公斤」，詐騙貼文被po在IG、臉書及Line等平台販售減肥藥。

黃泰吉表示，詐騙集團截用6年前訪問片段，當時受訪學生即將高中畢業，侵犯妻子及學生的肖像權，何況當時新聞描述學生剛加入空手道社團時，體重重達100公斤，經過運動、鍛鍊瘦了30公斤，卻遭詐騙集團移花接木誆稱學生吃減肥藥，擔心民眾上當受騙，向IG、臉書及Line等平台檢舉，並在自己的臉書張貼聲明。

「我家選手是靠運動減重的」黃泰吉的臉書強調，有關網路宣稱「國中生親測吳X憲方法，狂瘦30公斤」全都是詐騙，呼籲民眾看到幫忙檢舉。嚴正聲明：「我們並沒有販售任何減肥產品，也沒有提供LINE一對一諮詢服務，請大家切勿上當！」