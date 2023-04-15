阿妹為孩子們加油打氣。（翻攝車城國小臉書）

阿妹為孩子們加油打氣。（翻攝車城國小臉書）

阿妹為孩子們加油打氣。（翻攝車城國小臉書）

阿妹為孩子們加油打氣。（翻攝車城國小臉書）

阿妹為孩子們加油打氣。（翻攝車城國小臉書）

張惠妹（阿妹）持續熱唱，昨（14日）在高雄巨蛋舉辦第8場「ASMR」世界巡迴演唱會，她一連獻唱多首經典好歌，美聲迷醉滿場逾萬名歌迷；其實天后昨下午特別提早進場彩排，為的就是與車城國小的學生們見面，阿妹一見到孩子們笑臉滿面、一舉一動超暖心，連同行的老師們也超感動：「如此親切有愛的國際巨星，真是給了孩子很大的勇氣與鼓勵。」消息傳出後所有歌迷大讚善良的阿妹。

車城國小昨下午受邀參加「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」彩排場，小學生們特別獻唱〈阮兮故鄉是柴城〉跟阿妹分享，老師表示去年受邀前往小巨蛋參與阿妹台北場演唱會彩排，孩子們當時已感到不可思議，今年再度受邀南下高雄，團隊們不但親切招待大家、給孩子鼓勵跟孩子話家常，還準備了伴手禮，「在阿妹的彩排時刻，當我們進入演唱會現場，首先孩子感受到了偌大的場地，氣勢磅礡的舞台設備沒，想到阿妹一見到孩子們，是直接迎向孩子，給每一個孩子大大的擁抱」，阿妹更暖心地與熱愛蹈舞的學生當場尬舞，天后真心對待孩子們的每個舉動都令所有人感動。

老師透露，昨孩子們站上巨蛋舞台唱歌時，坐在台下的阿妹也跟著一起打拍子，送給孩子最棒的鼓勵，「她真心的說『你們很棒』，告訴孩子要有自信的表現自己，要繼續努力」；最後所有人開心大合照，阿妹也為孩子們獻唱4首歌，包括〈不像個大人〉、〈靈魂盡頭〉等，「聽到了阿妹歌聲的爆發力與渲染力、情歌美聲與穿透力，看到了舞台效果的震撼力，更從各司其職的工作人員們身上感受到團隊合作力，真的很不容易」，孩子們彷彿經歷了一趟奇幻旅程，「體驗到的不只是阿妹演唱會，更是感受到有這麼多疼惜自己的人」。