曾是「藝起發光」教友的阿Ben日前向國稅局檢舉教會涉嫌虛報薪資所得，國稅局事後證實並未違法。創立「藝起發光」的宋逸民和老婆陳維齡等教友今（15日）出席2023台北城巿祈禱早餐會，結束後，宋逸民露面表示國稅局已還給他們清白，身為公眾人物要經得起公評，「我覺得是好事，我們也會小心謹慎自己言行舉止，那些風風雨雨希望就告此，誤會解釋清楚就好」。

宋逸民敘述這陣子被國稅局徹查到底，每一塊錢都是查得徹徹底底，強調「有最專業的會計團隊，絕對沒有任何一塊錢落入私人帳戶、用途，也沒有逃漏稅、謊報薪資」。

吳東諺、白家綺。（圖／羅永銘攝）

他還稱如果有買上億豪宅也不會站在這裡了，再次表達謝謝國稅局換他們清白。他也說一個時間點說不完，有機會夫妻倆希望跟各位說清楚還原真相，「今天是餐會不好意思講的不清不楚」。

洪百榕、宋達民。（圖／羅永銘攝）

至於希望指控他們的人道歉嗎？宋逸民答：「我覺得沒有關係，這件事延宕多時，從108年到現在，國稅局還清白，誤會解釋清楚，真的沒有關係，我們也一本初衷，有機會大家可以坐下來聊聊，也尊重他們想法跟做法。」那會提告王瑞玲嗎？宋逸民沈默不語，陳維齡未正面回應，僅說：「嗯，我們一樣回到國稅局，謝謝國稅局。」

陳宇風（左起）、葉家妤、吳東諺、白家綺、宋逸民、陳維齡、張文綺、周子寒、前台左起為楊蒨時、李又汝、林道遠。（圖／羅永銘攝）

而教友林道遠則說十一奉獻、建堂奉獻在教會非常習以為常的，「會被誤會成這樣我蠻訝異，只要我們堅持走到神的真理當中，我相信不會出錯，神也會祝福我們。」