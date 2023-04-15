菲美兩國2月初商定，在「加強國防合作協議」原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限，並於4月3日宣布，這4座據點包括卡加延省（Cagayan）一座機場、距台灣僅約400公里的海軍基地及鄰省伊薩貝拉（Isabela）一處陸軍軍營。

加強國防合作協議（EDCA）使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。學者認為，這4座據點有3處接近台灣，明顯因應中國可能攻台。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）和菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，黃溪連昨天出席一場論壇時說：「顯然，美國打算利用新的EDCA據點干涉台灣海峽局勢，以達到其地緣政治目的，以犧牲菲律賓和區域和平與發展為代價，來推進它的反中議程。」

他表示：「如果你們真正關心15萬名在台灣的菲律賓勞工，建議菲律賓明確反對『台灣獨立』，而不是允許美國進入台灣海峽附近的軍事基地來火上加油。」

中國於10日剛結束為期3天的台灣周邊軍演，緊接著菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習於11日登場，將進行到28日。

黃溪連說：「中國是最不願意看到海峽發生衝突的國家，因為兩岸人民都是中國人。但我們不會放棄使用武力，我們保留採取一切必要措施的選擇權。這是為了防止外部干涉和一切分裂活動。」

對於黃溪連的說法，美國駐菲大使館說，「加強國防合作協議」據點將支持美菲軍隊間的聯合訓練演習和互操作性，「以確保我們為未來的危機做更好的準備」。

美國大使館表示，「加強國防合作協議」是美菲同盟的重要組成部分，與任何其他第三國無關。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）10日表示，菲律賓的戰略據點雖供美軍使用，但不容許從這些據點發起任何攻擊行動。