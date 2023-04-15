為讓民眾感受新北廟宇之美，新北市民政局推出《眾神護新北》廟宇集章活動，與轄內31間特色廟宇合作，規畫5條親近眾神的路線，民眾只要走訪3條以上、集滿5枚廟宇戳章，即可兌換特色文創品「五路光明燈」，市府上架的迷你影集《眾神‧引路人》也將上映第三集增產報國路，將抽出5名分享影片的民眾，贈送註生娘娘加持的「好孕迷你金鏟子」。

民政局長柯慶忠表示，新北市有不同族群、不同文化信仰，市府規畫富貴發達路、情字這條路、增產報國路、微笑山線及青春山海線等5條主題路線，串聯31間廟宇，配合廟宇集章活動，希望民眾親自走訪，感受自然人文魅力。

柯慶忠表示，《眾神護新北》廟宇集章本月14日登場後，民眾只要在6月11日前走訪3條（含）以上路線，收集5枚路線上廟宇的戳章，將戳章頁面上傳至官網，即可兌換五路光明燈，該五路光明燈是以廟宇光明燈設計為發想，外觀參考經典建築「鐘鼓樓」，以仙人瑞獸朝天點綴，並以卡準構成，呈現傳統建築無釘工藝特色，希望民眾在富貴、愛情等方面的祈願可以傳達天聽。

民政局表示，每本集章冊都有專屬流水編碼，可以至市府1樓服務台、板橋火車站旅客服務中心及29區公所領取，數量有限，建議民眾先致電詢問數量、活動辦法、路線等資訊，也可至上活動官網（https://godsbless.cantpc.tw）查詢。

另外，市府也拍攝迷你影集《眾神‧引路人》，接連在臉書、Youtube同步上映，近期上架第三集《增產報國路》，將帶領民眾走訪三芝玉仙宮與淡水緣道觀音廟，並將抽出5名幸運兒，贈與好孕迷你金鏟子。

民政局表示，三芝玉仙宮是轄內唯一一座主祀註生娘娘的廟宇，陪祀的「十二婆姐」分別掌管註生、註胎、監生、抱送、守胎、轉生、護產、註男女、送子、安胎、養生、抱子等事務，而淡水的緣道觀音廟則有靜謐的日式庭園，戶外庭院有四大菩薩區、33座觀音像，更有獲金氏世界紀認證最大鋼製的「千手千眼觀世音菩薩聖像」。