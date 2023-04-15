中文字有些筆劃超多，小時候寫生字本都會很想哭。一名網友分享，他小時候寫到快哭的字有學、體、蠟和犧這幾個字，不知道大家最討厭的寫的是什麼字，引起網友熱烈討論，不少人留言喊絕對是烏龜的「龜」，筆劃多又很多角度，要寫好真的難。

一名網友昨天在PTT上分享，小時候最討厭被罰「抄寫」作業，造句的時候寫錯一個字，老師就直接圈起來讓人回去寫10遍。而讓他寫到快哭的字有許多，像是「學」校、身「體」、「 蠟 」筆、「犠」牲，簡單來說就是一些筆劃很多、很複雜的字。

原PO表示，小時候還有毛筆課，這很考驗小朋友的手部協調能力和耐心，筆劃比較少的字還好，但有些字的筆劃多到，他真的寫到鬧彆扭過。不知道大家以前最討厭寫的字是什麼？

貼文引起網友熱烈討論，「鬱，很多人寫到很憂鬱」、「挑釁的釁，筆劃多又不好寫」、「麗，上面2個寫起來不對稱就會很阿砸（台語：煩躁）」、「凹凸2個子，根本就像在畫畫，每次寫都有夠醜」。

其中最多人點名的是烏龜的「龜」。「應該是龜，筆劃多又多角度」、「龜，到現在還是寫很醜」、「 龜，老師說很少人能寫好」、「龜真的很難」、「絕對是龜」。