許多家中設有神主牌，並會按時祭祖，不過民俗專家謝沅瑾提醒，每天拜的祖先牌位，裡面有可能不是真正的祖先。

民俗專家謝沅瑾在《震震有詞》節目中分享自身經驗，他有次和客戶約好替他看房子，時間到了卻不見對方蹤影，打電話詢問，客戶急忙道歉，表示在高速公路上出車禍；謝沅瑾直覺不對勁，「在這過程中出現阻礙，一定有問題，他們家的祖先可能有一些狀況。」

半小時後客戶現身了，謝沅瑾進到家中，走向神主牌查看，接著表示，「你們家祖先沒有在這裡啊，我不知道這是誰，70、80個都不是你們家的。」

謝沅瑾詢問客戶行業，原來他們是在幫別人撿骨，認為可能有些細節沒有注意到才導致這狀況發生。謝沅瑾直言，從事該行業是在做功德，但如果工作中粗心大意，「可能一個小指頭沒撿到，或哪個骨頭少了」，才會被找上，這麼多個賴在他家不走，甚至趕走家族祖先。

謝沅瑾無奈表示，70、80個都有各自的狀況，必須一個一個詢問，他也向客戶坦言「沒辦法，這非常難處理」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！