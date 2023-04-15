烏克蘭總統澤倫斯基辦公室的高階幕僚告訴路透社，烏軍在俄羅斯用於俄烏戰爭的武器中，發現愈來愈多的中國零件。俄國從西方取得的零件供應量因為制裁而受限。

路透社報導，向澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幕僚長提供制裁政策建議的伏拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）說：「從戰場取得的武器中，我們持續發現不同的電子零件。」

他透過視訊說：「現在的趨勢是，西方製造的零件變少，但有更多不難猜到是哪個國家製造的零件，當然就是中國。」

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，中國一再否認將軍事裝備運至俄羅斯。俄羅斯侵烏引發西方制裁，包括限制運送軍用與軍民兩用科技，像是可用於一般家電或武器的晶片。

烏克蘭專家從戰場蒐集並與路透社分享的情報指出，在海鷹（Orlan）無人機的導航系統發現中國製零件，這款無人機先前是使用瑞士系統。

專家們也回報在俄羅斯戰車的火控系統中找到中國零件，這些戰車先前是使用法國製零件。

路透社無法獨立證實上述情報真實性，包括提及的零件是否可能用於非軍事用途，或者是否由第3方運交俄羅斯。

伏拉蘇克說：「我們找到很多不同的物品是中國製造的。」

詢及中國企業是否曾對俄羅斯軍事硬體提供零件時，中國外交部發言人辦公室告訴路透社：「縱觀歷史，中國一直在平等及互惠的基礎上，與俄羅斯在內所有國家進行正常的貿易合作。」

「至於軍事物品的出口，中國一貫採取慎重及負責任的態度。中方立場及行動一直都是如此。」

伏拉蘇克說，烏克蘭能辨識出一些製造商或供應商，並與西方盟國分享資訊。

他稱中國武器製造商中國兵器工業集團公司是其中一家供應商，武器供應商新興廣州進出口有限責任公司是另一家，但沒有說明這兩家公司提供了哪些零件。

中國兵器工業集團一名不願具名的員工表示，公司「沒有向俄羅斯提供軍事裝備零件」。新興廣州進出口公司沒有立即回應置評要求。