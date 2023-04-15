中國民營經濟研究會會長李兆前15日出席2023（第十五屆）中國商界木蘭年會上，並以「信心與動能」為主題進行開幕演講時表示，制約大陸民營經濟發展的一些深層次問題仍然沒有解決，例如融資難、融資貴，還有個別政策朝令夕改，執行中的一刀切、層層加碼等問題，同時認為民營經濟發展的輿論環境仍然需要改善，應消除對民營經濟和民營企業家喊打喊殺的網文。

據每日經濟新聞引述李兆前表示，中國民營經濟研究會之前做了一個調研，從大家反映情況來看，當前信心和動能不足的原因主要有以下4個方面。首先是國際政治和經濟環境的不確定性增加，讓孤立、斷供、卡脖子等風險加大，同時由於產業鏈、供應鏈對外轉移，造成了現在出口形勢不樂觀。

他說，在疫情影響下，產能過剩、消費不振、成本升高，使得大陸國內市場也不景氣，這就造成了利潤空間被壓縮，同時也消耗了企業的積累。

第二，民營經濟發展的輿論環境仍然需要改善，包含一些歪曲黨的方針政策、歪曲基本經濟制度，對民營經濟和民營企業家喊打喊殺的網文不時出現，而且往往一篇文章出現，馬上就會引起整個網路的狂歡。

李兆前說，第三方面是制約民營經濟發展的一些深層次的問題仍然沒有解決。例如融資難融資貴的問題，個別政策朝令夕改，執行中的一刀切、層層加碼的問題，還有「旋轉門」、「彈簧門」、「玻璃門」等隱性門檻問題，在一些地方還不同程度地存在。

但李兆前也指出，今年全國兩會對高品質發展和促進共同富裕提出明確要求、為民企發展指明方向，同時國家整個基礎和條件要好得多，民企實力和發展環境要好得多，應該有信心應對當前的困難和挑戰。