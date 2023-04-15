因台灣單方面貿易限制對岸2455項商品進口，中國大陸商務部近日展開貿易壁壘調查。然而經濟部長王美花13日備詢時，面對此一情況，竟都一問三不知，僅表示，「願在不設前提下跟他們磋商」。對此，前立委郭正亮也示警，如果民進黨不願展開談判，中國大陸將會提出後續措施，且可能不限於我方禁止進口的產品。

郭正亮14日在節目《中天辣晚報》中指出，現在管制的農展品1066項，占台灣約36.7%，過去的理由是沒有開放進口，結果現在被抓到有開放特定國家輸入。郭分析，之後最有可能的情況是中國大陸會要求台灣上談判桌，「要開什麼條件，大家來談一談」。

此外，郭正亮還提出警訊，如果蔡政府始終沒有磋商，中國大陸就公布貿易壁壘調查報告，10月是第一批，最晚就是明年1月12日。最有可能的結果就是中國大陸會直接提後續措施，「如果沒有同等項目（可以禁止進口），他們就會用大約同等值的項目來做回應」。

另對於WTO（世界貿易組織）的近況，郭正亮直言，現在已經停擺了，最高仲裁機制已經沒在運作了。且中國大陸此次調查規模比ECFA還大，ECFA讓利的項目無疑會被掏空。

郭正亮稱，他感覺中國大陸現在有一個氛圍，如果國民黨執政，就用「九二共識、一中各表」的默契；但民進黨既然沒有九二共識，北京政府就會用中華人民共和國的法律跟相關規定直接處理。這次福建海事局就對台灣直航船隻進行檢查，就是依法辦理，未來很有可能比照類似情況。