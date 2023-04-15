台北市長蔣萬安昨(14)日到議會備詢，面對綠營數度提及「當選靠阿公」，蔣萬安爆氣回應自己是選民選出來的，議員要尊重選民的智慧。對此，國民黨台北市議員李彥秀表示，蔣萬安就任三個多月來，推出全方位的市政建設，好表現讓民進黨著急了，才出現荒腔走板的質詢。

綠營議員昨質詢議題從雙城論壇至兩岸關係，甚至以蔣萬安的身世大作文章，其中議員劉耀仁稱蔣萬安「當選靠阿公，市政不用功」，蔣萬安則回應「我是選民一票一票選出來的，透過民主洗禮，請議員尊重台灣的民主，也尊重選民的智慧」。

對此，李彥秀今(15)日在臉書指出，民進黨民主素養低落不讓人意外，但竟公然在議場用「出身」羞辱市民一票一票選出的市長，用「膝蓋式」質詢秀自己的「下限」。李彥秀認為，蔣萬安就任三個多月來，從鼓勵生育、友善托育、優質教育、危老都更、預售屋審查、捷運興建，全方位的市政建設推動，「萬安市長的好表現，讓民進黨著急了，才出現荒腔走板的質詢」。

李彥秀諷刺表示，去年全體臺灣人用選票讓民進黨變「4+1」，甚至差點輸掉台南與屏東，「敗選靠黑金、學倫、傲慢、空心菜以及千瘡百孔的施政」。