短暫休息兩天後，天使二刀流大谷翔平今（15）日對戰紅襪，重新被安排在先發第3棒指定打擊，首打席靠著保送上壘，寫下生涯最長的連續35場上壘紀錄，另外大谷翔平也以0.47防禦率，登上大聯盟自責分率王。

本季大谷翔平上壘率高達4成04，上回出賽未能踏上一壘壘包，已經是去年賽季9月10日對戰太空人，這段時間大谷翔平一度繳出連續18場敲安成績，並寫下跨賽季連35場上壘，創下生涯最佳紀錄外，也是大聯盟目前尚未中斷的最長連續上壘紀錄。

大谷翔平站在投手丘同樣勢不可擋，3場先發投了19局僅僅只丟1分，自責分率為不可思議的0.47，但光芒先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）更是威猛，前面2場先發至少都投滿6局，自責分率仍維持「零的領域」，可惜就在光芒準備挑戰開季連勝紀錄時，被賦予先發任務的拉斯穆森遭遇藍鳥痛擊，4.1局痛失5分之多，也讓他的自責分率從0「暴漲」到2.60，原本排名第2的大谷翔平因此衝上榜首位置。

18日大谷翔平將以先發投手身分對陣紅襪，有望與吉田正尚首次在大聯盟展開對決，目前遭遇右大腿拉傷連續缺席3場比賽，吉田正尚旅美首個賽季出賽10場，繳出2成16打擊率、1轟以及6分打點。