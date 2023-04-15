村里長們專心聽講，要提高居民自身識詐能力，並將阻詐觸角深入鄰里每個角落。(北斗警分局提供／吳建輝彰化傳真)

課程由偵查隊長陳盈雅擔任講師。(北斗警分局提供／吳建輝彰化傳真)

北斗分局表示，除了傳統家訪、宣導、結合銀行、超商等方式，主動出擊也是現行防詐非常重要的手段之一。(北斗警分局提供／吳建輝彰化傳真)

地方村里長就像土地公、土地婆一樣，有鑑於詐騙猖獗，彰化縣北斗警分局特別找來轄區村里長化身「打詐隊」，藉由分析詐騙手法、時事及在地高發案件數據進行分層分眾宣導，傳授防詐撇步，誓師大會中還頒發合格證書，未來「打詐隊」將深入村里，提醒民眾別上當。

詐騙集團越來越猖獗，以北斗警分局轄區，短短4個月就阻攔詐騙14件，組詐騙金額高達1719萬，為了提升社區防詐力道，北斗警分局特別聚集轄區內71個村里長，進行專業教育訓練，並授予證書成立「打詐里(村)長隊」。

北斗警分局表示，據統計轄區內最常見的詐騙手法包括「投資詐欺」有24件，較去年同期增加1 件；「假網拍」則有14件，較去年同期增加4 件，「騙取金融帳戶、卡片」9件，較去年同期增加6件。

北斗警分局說，現行詐欺手法的形式及樣態越來越多元，因此必須結合各式管道加強宣導，除了傳統家訪、宣導、結合銀行、超商等方式，主動出擊也是現行防詐非常重要的手段之一。

北斗分局分局長吳詠傑表示，北斗警分局為將阻詐觸角伸入社區提升普及率，特別請來如同轄區土地公（婆）的村里長一起成立「打詐里(村)長隊」，透過偵查隊長陳盈雅的解說，讓「打詐里(村)長隊」的成員對於打詐有更深入了解。

吳詠傑強調，防詐觀念與意識需要全民來提升，進而提高居民自身識詐能力，並將阻詐觸角深入鄰里每個角落，讓居民提升防詐免疫力同時，還能協助宣導反詐騙，本分局也將持續全力打擊詐欺犯罪，依法嚴辦，守護民眾財產安全。