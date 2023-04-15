米可白擔任兒童台「葡萄姐姐」出道，後來轉戰主持、戲劇都有亮眼表現，經常在社群分享日常生活的她，昨（14日）在Instagram曬出一張性感照，未料卻讓她的私訊被灌爆，更不忘透露粉絲提出一要求，讓她搞笑回應：「我媽會揍我」。

米可白昨日在Instagram限動曬出一張自拍照，只見她身穿白色一字領上衣，低胸剪裁設計讓渾圓弧線露出半截見客，一條深邃事業線更是清晰可見，傲人火辣身材讓人看得目不轉睛，她事後將這張照片轉發到臉書，透露居然收到近70封訊息，起初還以為發生什麼事，點進去一看才發現都是誇獎她的內容，甚至還有人大膽告白，讓她趕緊向所有人道謝：「謝謝大家的熱情回覆」。

對此，網友紛紛留言：「衣服好怕會滑下來，但又覺得滑一點就好」、「哈哈~北半球跑出來啦」、「妳確定是限動不是暴動」、「確實是男人的夢想老婆，兼具美及賢慧」、「最近開始追蹤米可白的發文，才知道身材這麼有料」、「一切盡在不言中！就是愛」，但也有人好奇詢問：「我想說的是衣服可以拉下來一點嗎」，她則是搞笑回應：「我媽會揍我」。

不過也有人無法接受米可白走性感風，她先前分享身穿洋裝熱舞的影片，卻有粉絲留言：「說真的我很喜歡你，自然的你。但是你有時候太性感，我覺得很不適合你，你真的不適合走這個路線」，對此，米可白指出以前很沒有自信，總怕別人把焦點放在身上，如今學著接受自己不同樣貌，展現過人的高EQ來回應對方。