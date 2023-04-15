日本放送協會(NHK)引述消息人士稱，日本首相岸田文雄沒有受傷。日本警方表示，他們已經逮捕了一名嫌疑犯，該嫌疑犯似乎向岸田文雄首相將在和歌山發表演講的港口投擲炸彈。

岸田文雄首相15日上午為了支持眾議院補選的候選人到和歌山市演講。根據自民黨網站，原預計15日上午11點40分開始演講。

日本經濟新聞引述目擊的市民們說，被警方壓制在地、逮捕、戴著口罩的男子。從外表看在20至30歲之間。 扔出類似煙筒之類的東西後立即被抓住。日媒也有拍到嫌犯被壓制的照片。