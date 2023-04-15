為提升行人通行安全，新北市養工處辦理三重區車路頭街涵洞增設人行道工程，自17日起至5月11日，每天上午9時整至下午4時進行施工，屆時涵洞內雙向車道採全時段封閉，欲穿越涵洞的汽、機車請提前改由永福街、力行路2段、大勇街及國道路1段通行，行人則無須改道。

工務局表示，三重區車路頭街涵洞為附近居民穿越國道一號高速公路的要道，但涵洞內沒有實體人行道，行人需藉由兩旁側溝穿越涵洞，非常危險。為保障行人通行安全及減少事故發生，養工處邀集交通局、三重區公所、地方民意代表及里長等相關單位會勘取得共識後，在涵洞內單側增設寬度95公分實體人行道，並調整涵洞內車道配置及側溝形式，以提升通行安全。

養工處指出，車路頭街涵洞增設人行道工程將於17日至5月11日施工，每天上午9時至下午4時進行，為提升施工效率縮短工期，屆時涵洞(自強路3段76巷至國道路1段)內雙向車道將採全時段封閉，僅提供行人使用，提醒欲穿越涵洞的汽、機車改由永福街、力行路2段、大勇街及國道路1段通行。

養工處說明，施工期間F303公車(雙向)路線(聯華街至車路頭街)，將改行駛三和路4段160巷、自強路3段及國道路1段，不影響公車停靠站位。為確保安全，請用路人提前並依照施工指示牌面改道通行，遵守現場交維管制人員導引，施工期間造成不便敬請見諒。