高雄小港員警日前晚間處理車禍時，發現駕駛52歲湯姓女子邊開車邊滑手機，於是示意她停靠路邊盤查，過程中聞到湯女散發酒味，隨即實施酒測，酒測值0.24。湯女辯稱是剛吃完「花雕雞泡麵」，後來坦承午餐有喝一瓶紅酒，疑似酒精未退才會超標，員警後續依法開罰單並扣車。

12日晚間7時許，小港分局桂陽派出所獲報在高鳳路、孔鳳路口有一件2機車碰撞車禍，有騎士受傷需送醫，當員警到達現場疏導交通時，發現湯女開車開很緩慢，眼看救護車就要來了，員警趕緊上前請湯女開快點，此時發現原來是湯女邊開車邊滑手機，於是示意她停靠路邊盤查。

盤查期間，員警聞到湯女散發陣陣酒味，便對她先使用酒精檢知器，發現有反應後，湯女辯稱是因為剛才有吃花雕雞泡麵才會有反應，後來員警實施酒測，酒測值0.24，湯女見酒測值那麼高，在員警開單扣車時，才坦承是午餐時喝了一瓶紅酒，可能是酒經尚未代謝完，員警聽聞後也告切湯女，注意代謝時間，切勿酒駕上路，害人害己得不償失。

警方提醒，人體吸收酒精後，平均6至8小時才能代謝完全，如若飲用超量或高濃度烈酒，就會提高酒精殘留度，相對拉長代謝時間。提醒民眾若有小酌，務必事先規畫返家路線，利用代駕服務、搭乘大眾運輸、計程車等方式安全返家。