台中警方查獲藥頭吳男販售命名為「瑪卡」、「清冠一號」毒咖啡包，並約到自助洗車場交易掩護。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中警方查獲藥頭吳男販售命名為「瑪卡」、「清冠一號」毒咖啡包，並約到自助洗車場交易掩護。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中警方查獲藥頭吳男販售命名為「瑪卡」、「清冠一號」毒咖啡包，並約到自助洗車場交易掩護。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

這款「清冠一號」、「瑪卡」別吃 治清冠、壯陽無效還染毒

吳男販毒行銷搶搭當紅焦點，毒咖啡外包裝印製治療新冠肺炎的藥物「清冠一號」字樣，掩人耳目、趣味吸睛；對男客賣「精氣神瑪卡」，購毒者以為有壯陽功效，兩款毒咖啡大熱銷，台中市警局刑大今天表示，循線跟監發現，吳男為閃避查緝都約到自助洗車場交易，警方今年1月間展開搜索，查獲毒咖啡30多包等證物，依法送辦。

台中市刑大接獲情資，30歲的吳姓藥頭，對外自稱「一路」，在台中地區到處蒐售毒品，他行銷毒品搶搭時下焦點，疫情期間以來，在毒咖啡外包裝印製治療新冠肺炎COVID-19的藥物「清冠一號」字樣，兼具掩人耳目、趣味吸睛效果；近來吹起壯陽「瑪卡」風，他即印製「精氣神瑪卡」毒咖啡包，兩款都大為搶手暢銷。

警方調查發現，吳男行事小心，販毒交易都以自助洗車場作為掩護，約買家到洗車場內偏僻角落進行交易。

警方經長期跟監蒐證，持搜索票到吳男的中市住處搜索，查獲到「精氣神瑪卡」、「清冠一號」、「白色蘋果」、「紅色惡魔」等包裝的毒咖啡包30多包，還有毒品吸食器及電子磅秤等贓證物。

警方將吳男移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後，認為惡性重大、有反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

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