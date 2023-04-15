國民黨台北市南港、內湖區立委初選，將於17日起開放登記，台北市議員游淑慧與李彥秀都表態投入初選，兩人15日上午都出席在內湖行政大樓舉辦的藝童看戲去活動，雙方雖同場卻未同框，針對游淑慧批評把選民當傻瓜，李彥秀表示，從政24年每日兢兢業業，選民託付都全力以赴，相信以選民對我的認知，心中自有一把尺，最後結果交給港湖選民做決定。
李彥秀15日上午參加內湖的藝童看戲去活動，被問及為何不一開始就挑戰立委，李彥秀表示，我跟游淑慧都是去年11月25日當選，11月26日就任，我們的心都在港湖，也想幫國民黨贏回港湖這一席，才透過初選機制，選出最強候選人，應該齊心協力，讓國民黨把餅做大，這才是重點。
游淑慧提及這對黨內機制跟制度很不公平，對其他人也不公平，李彥秀說明，黨內初選機制都公開透明，初選機制也不是今年才有的，長期都這樣，如果議員對黨的初選機制有意見，歡迎給黨內機制更多建議，初選機制行之有年，就留給港湖選民選擇。
至於去年獲得第一高票又投入選戰，被批評把選民當傻瓜，李彥秀則說，從政24年每日都兢兢業業，無論問政在議場，服務在現場，服務團隊都用這精神，從來沒把港湖選民當傻瓜，每個選民託付都全力以赴，相信以選民對我的認知，心中自有一把尺，最後結果交給港湖選民做決定。
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