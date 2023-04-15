高雄一名男子某日凌晨到大寮區某加油站接女友下班，在休息區遲遲等不到人，一陣子後才看到女友從廁所走出來，嘴角還留有口水痕，回家後女友才說自己遭同事性侵，兩人隔天立刻驗傷提告。高雄地院審理時，法官質疑正妹為何當下不向正在加油站外等她的男友求救，與常情不符，最後認定許男罪證不足，判無罪，可上訴。

2021年12月1日凌晨2點多，正妹剛從加油站下大夜，正妹的男友和另一名友人到加油站接正妹下班，4人碰面後，聊天、嬉鬧一陣離去。

正妹事後向男友表示，許男趁男友和另名同事聊天時，強拉她到加油站廁所口交，還拉下褲子性侵得逞，兩人也到醫院驗傷提告，正妹的男友還傳訊痛罵許男「做這種事情不知羞恥？」、「自己都抑制不了自己，算什麼君子」。

開庭時，法官發現，廁所距離休息區相當近，當時又夜深人靜，質疑正妹當場沒有呼救，見到男友也沒任何反應。正妹卻辯稱，當時自己受到極大的驚嚇，不知如何反應和求救。

法官審酌驗傷及精神鑑定報告，無法證明正妹罹患創傷後壓力症候群，最後認定罪證不足，判許男無罪，可上訴。