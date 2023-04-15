2022年光寶與企業夥伴攜手投入海洋議題，在時局變化時協助小農度過難關。經過一年的籌備，光寶小舖正式開幕。它不僅是一間企業品牌店，這中間有許多NGO社會企業夥伴的共同參與，宋明峰表示，光寶小舖秉持著實踐社會共好的目標，透過兼具質感與適度資源取用的嚴選商品，在深化與內、外利害關係人連結的同時，也傳遞企業社會責任及綠色消費的觀念，為小舖營運植入以人為本、環境為善的品牌基因。

光寶小舖攜手社會企業夥伴，悉心挖掘出富有社會關懷及環境友善意涵的商品，規劃出重點選品線「小時候」（小舖、時令、問候），盼能以對土地最溫柔的方式承載品牌溫度，同時也打造讓社會企業夥伴發聲的平台，使品牌的故事與用心被看見。除橫向串聯社會企業夥伴，光寶小舖更依循台灣人文時序變化，將以四季更迭作為選品策展主題，推出順應時序需求之商品，減少對於環境的負擔與資源耗竭，讓光寶小舖用取之有度的美，陪伴利害關係人用專屬的方式珍藏四季。

光寶科技亦舉行總部大樓揭牌儀式，啟用首座位於內湖瑞光路與堤頂大道上會「動」的招牌，光寶科技採用揉合科技藍與環保綠兩大主色而成的「松石藍」色，為企業新的品牌識別。同時運用動態的海洋為元素，打造出內湖科技園區第一座LED動態招牌，在鄰里間增添亮麗風采之餘，也展現光寶科技將持續致力於如海般的包容精神，由品牌為中心向外散播關懷，驅動正向能量的價值循環。