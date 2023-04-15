「辜汪會談」4月27日即將滿30週年，海基會目前尚未確定紀念活動形式與時間，國民黨則搶先海基會之前，於今早舉辦「辜汪會談30週年回顧與展望」青年座談會。國民黨副主席夏立言表示，前總統馬英九此次能出訪大陸是延續「辜汪會談」對等兩岸交流。

夏立言表示，日前大陸圍台軍演，行政院副院長鄭文燦說海巡署在24海里全程監督。夏立言回憶自己在陸委會主委任內，對岸單方面開設M503航線事件，我方跟大陸講太靠近海峽中線，希望西移，對岸移動後，我方認為不夠，又第二次要求，他們又更往西移動。

夏立言說，國民黨維護中華民國權益是到海峽中線以西，感嘆現在民進黨只能維護到24海里領海內而已。

夏立言提到，馬英九訪陸，出發前很多人不看好，甚至獨派說如果敢在對岸喊中華民國，獨派會到桃園機場接機。結果不只提中華民國，連《憲法》、總統官銜等該講的都講了，證明辜汪會談之後開啟兩岸對話是有延續性，當前政府如果願意秉持這樣的精神，兩岸很多問題都不會發生。

他說，民進黨已提名賴清德參選下屆總統，但民進黨是「拿香跟拜」國民黨追求和平，遺憾的是綠營的和平是空中樓閣，賴清德說不會放棄和平，但大家都知道綠營執政這幾年兩岸已多次面臨戰爭險境，賴清德說法完全悖離現實。