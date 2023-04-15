受鋒面影響，今天中部以北與東北部有局部短暫雨，預計今晚各地的雨勢才會慢慢停歇，直到下周二（18日）台灣的天氣都相當穩定。另氣象局長鄭明典今發文示警，大陸上空的沙塵暴，等到這波雨停後應會影響台灣，使得空氣品質變差，大家要特別注意。

今日雨區圖。（圖／氣象局提供）

臉書粉專「天氣風險」今表示，受鋒面影響，今（15日）清晨起中北部陸續有局部短暫雨，局部山區有較明顯雨勢，但因鋒面雲系移動速度相當快，雨一陣一陣的下，今中北部持續有局部短暫陣雨或雷雨，東北部也會開始有局部短暫陣雨，南部地區影響較小，雲量較多、偶有局部短暫雨、午後山區也有零星飄雨。

未來一周天氣圖。（圖／氣象局提供）

天氣風險指出，預期今晚鋒面就會通過，天氣會逐漸轉晴，而這波東北季風沒有伴隨較冷空氣，氣溫下降有限。明（16日）起東北季風快速減弱，各地晴時多雲，氣溫會快速回升，直到下周一（17日）或下周二（18日）台灣的天氣都相當穩定。

天氣風險表示，明天（16日）起隨著季風減弱，環境上不利於空氣污染擴散作用，污染物殘留堆堆積會持續1-2天，特別是西半部地區，風速更弱的情形，空氣品質更不理想，大家外出務必注意身體健康。

氣象局長鄭明典今也在臉書上分享，大陸上空仍有沙塵暴，即將到台灣的北風系統，在鋒面雲系後方有沙塵訊號，雨停後應該會影響台灣，使得空氣品質會變差，提醒民眾注意！這種情況和昨天清晨低逆溫層的條件是很不一樣的。