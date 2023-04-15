華為輪值董事長孟晚舟近日將赴美出差，傳出為了兩件事，尋求美企合作和看望小孩；但這項決定卻令外界大感意外，因為她曾因銀行欺詐等罪名，被美方指控、通緝，並遭加拿大逮捕拘禁長達3年。對此，前駐外大使表示，孟晚舟此行不會有太大問題，若再出事的話，北京當局會依上次模式整救她。

推特帳號 Alex Chen日前發文表示，孟晚舟赴美可能有兩個原因：一是

在5G手機晶片上尋求和解並與美國企業更多合作；二是看望小孩。

原PO對孟晚舟去美國感到憂心，因為美方不可能給華為任何機會，且聯邦調查局（FBI）最擅長釣魚執法。

前資深外交官介文汲在《中天辣晚報》提到，孟晚舟對赴美的利害關係應該跟律師團討論過，如果再度被逮捕，中國大陸會採取上次同樣方法整救她，而美國法院已撤銷對孟晚舟的銀行欺詐等罪名指控，基本上前案已清，但若美國再找一些理由來抓她就很難說，通常以稅的問題或禁止貿易對象為理由，華府真要找麻煩，也不愁沒罪名。

觀察者網此前報導，2018年12月1日，孟晚舟途徑加拿大溫哥華機場轉機時被加拿大政府以「應美方要求」為由拘留。在各方努力下，12月11日，加拿大法院准許孟晚舟獲得保釋。雖然孟晚舟獲釋，但還是被迫帶上電子腳鐐，「軟禁」在溫哥華。

2019年1月28日，美國司法部正式起訴華為和孟晚舟。時任美國國土安全部長聲稱孟晚舟參與一項「危害美國安全的欺詐性財務計畫」。

大陸外交部曾多次強調，對孟晚舟所謂「欺詐」的指控純屬捏造。就連被美方指為「受害者」的匯豐銀行也出具足以證明孟晚舟清白的文件。美國、加拿大所作所為是典型的任意拘押。

2021年9月24日，孟晚舟在溫哥華視訊出席紐約布魯克林法院庭審，她對多項銀行欺詐指控表示不認罪，但承認參與部分不當行為，接受緩起訴協議。

與美方協議生效之後，加拿大撤回引渡要求，隨即無條件釋放孟晚舟。北京時間2021年9月25日22時14分，孟晚舟平安抵達深圳寶安國際機場。