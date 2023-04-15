中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅15日在北京會見德國外長貝爾伯克。王毅指出，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，台灣台獨勢力圖謀破壞台海現狀，危及台海和平。要維護台海穩定，就必須堅決反對台獨分裂活動，更表示「中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。」

而此次貝爾伯克出訪大陸，對兩岸局勢發言也備受關注。在14日會見中國外交部長秦剛、並在聯合記者會上表示，亞太地區安全和歐洲有直接關係，在台海這個全球5成貿易通過的地方，一旦軍事情勢升溫，將衝擊歐洲乃至全球經貿。她表示，德方了解台灣問題敏感性，也堅持一個中國政策，但衝突必須和平解決，若以片面及武力方式改變台海現狀，對歐洲人來說不能接受。

在15日會面中，王毅表示，中國對外政策保持高度穩定性連續性，將繼續堅定奉行獨立自主的外交政策，為推動世界和平與發展發揮負責任大國作用；堅定奉行互利共贏的開放戰略，順應全球化的時代發展潮流；堅定維護聯合國權威和二戰後形成的國際秩序，反對單邊主義、強權霸淩，推動國際關係民主化。

王毅表示，中德間有廣泛共識和共同利益，中方願與德方加強交流溝通，增進相互瞭解，籌備好新一輪中德政府磋商，共同應對氣候變化等全球性挑戰，推動雙邊關係健康發展，為動盪不定的世界釋放積極、正面信號。

貝爾伯克則在會面中表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，德國作為歐洲大國，雙方加強對話溝通十分重要。德中具有許多共同利益，願與中方加強互動交流，增進相互瞭解，擴大經貿、旅遊、人文等領域合作，共同維護世界貿易暢通，推動德中關係不斷發展。雙方還就當前國際和地區問題廣泛交換了意見。