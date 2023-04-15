台灣女神陳妍希與小她5歲的陳曉結婚7年，育有一子，陳曉2014年演出《神鵰俠侶》獲得好評，甚至因此作品和陳妍希結緣定情，最近他在直播中宣布有重大決定，表示已經過了拍仙俠劇的年紀，如果現在才20出頭會想要拍，但如今他已經35歲，要粉絲不用再等他拍仙俠劇了。

陳曉最近在直播中跟粉絲互動，有人因見他古裝劇扮相俊美，敲碗問他何時再接拍仙俠劇？他說：「仙俠應該...我的年紀過了過了，拍不了了，我要現在啊20（歲）或21、22，百分之九十，我得嘗試一把，現在年齡大了（不適合了）」，引來粉絲回應：「好可惜哦」、「希望所有男女演員都能有這種自覺」、「真的，人貴在有自知之明，愛了」、「很支持啊老了就是老了」。

陳曉、陳妍希在網路上曬恩愛。（圖／翻攝自陳曉微博）

而陳曉去年和劉亦菲演出《夢華錄》在網上爆紅，陳妍希後來坦言老公有陪她一起追這部劇，但只看了前10集，還是在陳曉的陪伴下看的，又問她為何只看前10集？陳妍希甜笑默認因為後面的劇情開始談戀愛，「他（陳曉）就不敢帶我看了」。近日，陳曉演出的推理劇《塵封十三載》上映，陳妍希又再度「在線追劇」，更發文問老公：「陳先生，兇手到底是誰啊？」引來眾多迴響。

陳曉隨後甜蜜回應說：「哈哈沒錯，就是你懷疑的那個」，夫妻倆在網路上放閃，也用行動駁斥婚變謠言和外界閒言閒語。此外，港媒報導，陳曉被誇有「旺妻體質」，合作過的女星紛紛翻紅，使合作過的劉亦菲和劉詩詩都有意找陳曉合作，雙方開始一場搶人大戰，而陳曉至今還沒做決定，左右為難。