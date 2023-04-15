下周四（20日）迎穀雨，是24節氣中的第6個節氣，此時天氣漸漸回溫，雨水明顯增多，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，射手座、天秤座、雙魚座運勢將超級旺，其中射手座投資方面在貴人幫助下能賺豐厚錢財；天秤座事業受貴人幫助能獲老闆器重，進而升職加薪；雙魚座則是社交場合能結識貴人，使自己事業發展順利。

▍射手座

射手座不但聰明、能力強，且也會朝著目標不斷邁進，而在穀雨後，投資方面在貴人的幫助下可賺取豐厚錢財，使他們不愁吃穿。另外在愛情方面有機會遇到心儀對象。

▍天秤座。

天秤座在穀雨後運勢將超級旺，事業上能在貴人的幫助下獲得良好表現，而受老闆器重進而升職加薪。另外在愛情方面，單身者可多去參加社團活動，有機會讓異性主動向前認識，並迅速發展。

▍雙魚座

雙魚座在穀雨後運勢將非常旺，不僅在社交場合中能結識到貴人，讓他們在事業上發展順利並深得同事喜愛，收入也隨著不斷飆升。另外在愛情方面，有伴者感情穩定，近期有利於討論婚事。