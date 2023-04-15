KAT TO GOBERT. TIMBERWOLVES ARE ON FIRE.



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揮別最後一場例行賽爆發戈貝爾揮拳毆打隊友風波陰霾，灰狼15日靠著「雙塔」徹底爆發，唐斯拿28分、11籃板與3火鍋，戈貝爾也有21分、10籃板，攜手協助灰狼在自家主場舉行的附加賽，終場120比95痛宰雷霆，確定搶下西區第8種子闖進季後賽，首輪對手將是西區龍頭金塊。

雙方拉鋸局面終在次節一開始打破，灰狼打出17比5猛攻，一度取得14分領先優勢，不過雷霆也逐漸追上，打完上半場，灰狼57比47領先，唐斯半場貢獻15分，凱爾安德生與愛德華茲各有11分，雷霆半場則以傑倫威廉斯14分最高。

第三節打不到3分鐘，亞歷山大不僅吞下第4犯，還遭戈貝爾肘擊臉部倒地退場，沒想到他稍作治療後，帶著右眼明顯浮腫傷勢繼續上場，且不斷站上罰球線取分，可是灰狼仍靠唐斯、愛德華茲、戈貝爾等人火力，一舉擴大領先到17分。

來到末節一開始，灰狼就靠戈貝爾、唐斯兩人領軍打出14比2猛攻，灰狼取得109比80的絕對領先，無計可施的雷霆，只好利用三分球追分，可惜效果不佳，打到最後5分11秒，雷霆就已提前換下主力，宣告接受落敗且淘汰出局回家命運。