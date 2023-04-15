美國國會議員近日提出「刪除大陸友邦經費法案」，禁止美國提供外援給多個轉向承認中國大陸的國家；民進黨立委許智傑表示，感謝美國針對台灣外交需求，持續推出友台提案。民進黨立委指出，將美國外交能量跟台灣的外交綁在一起，絕對是有益無害。

共和黨籍眾議員奧格茲（Andy Ogles）領銜提案，法案列出21個與台灣沒有外交關係的國家，其中，有8個是中國挖牆腳致斷交的國家，包括哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜與宏都拉斯。

許智傑指出，美國提出友台的法案，包含台北法案支持台灣加入國際組織、台灣旅行法讓台美官員互訪，這次又針對刪除「中友友」們的經費，都是對台灣外交一大幫助，也更有效嚇阻中國挖台灣牆腳，讓台灣更能站上國際舞台。

綠委表示，針對中國大陸大灑幣挖台灣外交，美國以其道還諸彼身，也就是如果因為這樣停止跟台灣的邦交關係，美國也應該立即停止對該國相關援助，影響幾十億美金。

綠委指出，台灣的重要性以及跟主流國家關係愈來愈好，美議員提案將美國援助跟台灣遇到的外交挑戰綁在一起，是對台灣相當有幫助的事。