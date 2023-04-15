板橋油庫口都更案社區住選擇以自力更新方式推動重建，15日正式委任新北住都中心統籌辦理都市更新事業，未來不論在都更事業執行、銀行融資、市府審查，到最後完工，都有中心在旁輔導，享有「一條龍」全案管理服務。

新北住都中心董事長陳純敬表示，以往提到都市更新，多數民眾觀念仍侷限在與建商合建，但近幾年在公部門法令宣傳與自力更新補助利多等因素下，有越來越多的民眾選擇以自力更新方式重建，也就是「自行出資、自地自建」的概念，針對都市更新專業技術部分，則委由全案管理團隊協助統籌辦理。

中心受託全案管理，即是從前期的更新會籌組到都更事業執行，透過包含都更大聯盟在內的各個專業團隊，以及銀行融資、政府機關溝通協調，到最後的都更成果備查，用「一條龍」的專案管理服務社區。

「都更是一條不容易的路，『信賴』是成功重要關鍵，今日簽約是一個重要里程碑」，此案更新會理事長陳祥義說，感謝新北住都中心一路支持，中心同仁為了逐一向住戶說明解惑並整合意願，不辭辛勞時常駐點到晚上10點。後續作業希望市府及中心多加指導，讓此案成為民眾自力更新的範例。

住都中心表示，有意都更的社區可以透過民眾15人連署，向新北住都中心申請都更法令說明會，中心會藉由「都更五部曲」，協助民眾確認重建範圍、申請鑑定評估、整合住戶意願、確認重建方式、確認開發主體，逐步完成都更前期整合後，社區可視意願調查決定與建商合建或委建，亦可選擇自力更新。中心秉持公正第三方的角色，接受社區委託媒合招商，或統籌規劃都更重建事業，讓新北市民「安穩的住、住得安穩」。