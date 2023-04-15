紹斌JARVIS詞曲創作〈今天的你還好嗎〉。（天賦音樂提供）

新加坡創作女聲魏妙如來台發展多年，將於6月10日回家鄉新加坡舉辦個人音樂會「安逸之所／Safe Haven： Ruth Kueo’s Homecoming Concert」，她說：「回到新加坡這個讓我感到最舒服和最安全的地方，最熟悉的朋友和朋友家人都在的地方，希望能讓大家在忙碌的當下，找到時間聆聽自己內心的聲音，也希望用自己的音樂，在這場近距離的音樂會療愈觀眾的心。」

這次演唱會的場地Lion Studios，是新加坡歷史最悠久的錄音室，從1980開始有43年的歷史，擁有完美的音場，讓將近4年沒有在新加坡開唱的魏妙如相當期待：「很久沒跟新加坡歌迷近距離見面，希望能帶來完美的演出，跟新加坡歌迷互動感覺會特別親切，可以用熟悉的語言交談。」在外地打拼的她，怕家人擔心，不常透露心聲、報喜不報憂，「這次透過音樂，我會間接跟家人分享我的內心感受和心路歷程，爸媽將會第一次聽到我的很多故事，希望不要嚇到他們」。

魏妙如也在2023年啟動與優秀新加坡創作歌手合作的計畫，首先發行的單曲就是在今年一月與OHMYMEITING黃美婷合作的〈最好的我〉，本月14日也發行與紹斌JARVIS合作的〈今天的你還好嗎〉，之後還有與NAT健豪合作的新歌，希望將更多新加坡唱作人介紹給大家。魏妙如6月10日新加坡個人演唱會，購票資訊可查魏妙如官方粉絲專頁。