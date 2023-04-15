國民黨大陸事務部及組發會青年部今共同舉辦「辜汪會談30週年 回顧與展望」青年座談會，國民黨副主席夏立言在開幕致詞時表示「九二共識」是兩岸告別冷戰、奔向和平的代表作，民進黨總統參選人賴清德所說的和平，是空中樓閣，而國民黨堅持兩岸和平對等交流，才能使兩岸關係進入兼顧主權與互利的新階段。

夏立言強調，兩岸關係攸關國家的生存和社會的發展，而青年則是我們未來的希望和寄託，國民黨對此一直非常重視，也希望有更多的青年能夠瞭解兩岸問題的重要性，一起來關注和參與。

他也表示「辜汪會談」為兩岸日後的互動打下堅實的基礎，至少有五項重大創舉：第一，證明「九二共識、一中各表」的存在與功用；第二，彰顯出雙方相互尊重、平等協商之精神，以及和平解決爭端之可能；第三，體現出雙方「由易而難」，逐步解決事務性問題的務實態度；第四，透過兩岸協議，讓兩岸人民從事合法正當交流的權益進一步獲得保障；第五，透過兩會間制度化聯繫管道的建立，有助於強化兩岸對話溝通、維繫台海和平穩定與繁榮。

國民黨組發會青年部主任陳克威提到前總統馬英九此行在大陸重申中華民國既存事實，依照中華民國憲法，「一個中國」不是毒蛇猛獸，反而「台獨」才是這幾年讓中華民國、讓台灣逐漸被區域及全球邊緣化的緊箍咒。除了「一中各表」之外，先前也有其他衍生如「一中同表」甚或「一中共表」等對兩岸發展的詮釋，從青年的角度出發，我們應該用更開放的思維，探討出真正貼切中華民國憲法、符合台灣及兩岸未來發展最適切的論述，只要能擱置爭議、求同存異、共創新世代的一中意涵，將是台灣青年希冀看到的方向。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，「九二共識」是兩岸制度化協商機制得以恢復並持續穩定運作的基礎，不但維護中華民國主權，也捍衛臺灣尊嚴，這就是「九二共識」最重要的時代意義。

海貿會秘書長鄧岱賢說明辜汪會談、兩岸的協商對台灣經濟的影響，鄧岱賢說，避免戰爭、維持現狀、和平發展、交流合作、企業投資經營、人民安居樂業，這就是九二共識的功能。另外來自政治大學的青年代表張朕祥則分享目前20年代的年輕人對於中國大陸的想像以及未來兩岸如何相處的想法。