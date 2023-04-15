南部旱災尚未緩解，高市府15日公布新節水措施，將於4月20日起停止公立游泳池開放使用，運動中心委外營運的游泳池也將同步執行，私立游泳池部分則是採勸導節水使用為主，高市府運發局表示，盼民眾可以共體時艱，待水情舒緩之後，游泳池會再重新開放。

高市府運發局表示，配合中央旱災應變中心指揮調度實施節水，三民、新興、前鎮、國際 、鳳山、左營、右昌等7座市立游泳池及大寮、苓雅、鳳山、左營等5間運動中心委外經營的游泳池都將於20日開始停止注水，並暫停開放，私立游泳池部分則是採勸導節水使用為主。

運發局說明，一般標準游泳池大約1800噸用水量，泳池內的水注滿後通常都是過濾循環使用，公立游泳池普遍都是提供一般民眾運動使用，並無課程教學的用途，若有游泳代表隊以正式管道申請訓練，考量他們有訓練需求，會開放泳池提供訓練，但泳池內的淋浴間或其他空間則不開放，希望民眾共體時艱，等到水情舒緩，會再重新開放游泳池。