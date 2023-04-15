美國一批國防機密文件外洩，揭露美方對烏克蘭抵禦俄羅斯入侵能力的擔憂，並顯示華府一直在監視盟國以色列和韓國，引起軒然大波。經過一週左右的調查，聯邦調查局（FBI）昨天逮捕21歲的泰謝拉。

這是自前美國國家安全局（National Security Agency）外包技術員史諾登（Edward Snowden）2013年披露國安局文件之後最嚴重的洩密事件，各界更質疑軍階不高的泰謝拉何以能接觸到高層級機密。

綜合法新社及路透社報導，泰謝拉在波士頓首次出庭，他穿著米色連身褲，看起來很消沉。他因「未經授權保留並傳輸國防資訊」而被起訴，另被控「未經授權轉移及保留機密文件或資料」；這些罪名若成立，最重可能分別判處有期徒刑10年和5年。

這些指控目前僅與一份外洩機密文件有關，內容描述俄烏戰爭情勢，包含部隊在特定日期移動的細節。

專家認為，隨著調查人員逐一檢視外洩文件，還會提出更多指控。泰謝拉可能也會面臨更多罪名，取決於他分別上傳及傳輸每份文件的次數。

在短短的聽證會中，泰謝拉的父親一度大喊「傑克（泰謝拉），我們愛你」；泰謝拉回答：「爸，我也愛你。」

泰謝拉沒有被要求提出抗辯，在19日的羈押聽證會之前暫時還押。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）說，這些罪行會有「非常嚴重的懲罰」。他說：「簽了協議而能接收機密文件的人，即同意不揭露文件對於國家安全的重要性，我們打算釋出訊息，說明這對我們的國家安全有多重要。」

美國總統拜登今天說，洩密事件發生後，他已下令軍方和情報機構加強防護敏感資訊的安全。

泰謝拉涉嫌將機密文件上傳到社群媒體平台Discord的私聊群組，最新的一些文件日期標註為今年3月初。

「紐約時報」報導，泰謝拉主導一個名為Thug Shaker Central的群組，據說以暱稱OG上傳文件。根據FBI探員今天提出的法庭宣誓書，泰謝拉起初以手寫方式與群組分享機密文件內容，然後開始直接拍照，還告誡成員不要外傳。

其中一些文件後來出現在其他網站上，包括推特（Twitter）、4Chan和Telegram。

法庭宣誓書還提到，泰謝拉自2021年起就持有最高機密安全許可，甚至知道連持有一般最高機密許可的人都未必知道的資訊。

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）已要求政府下週向全體參議員提出簡報；共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也矢言追查到底。