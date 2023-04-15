新光三越DIOR迪奧時尚完美獨家組，推薦價5000元。（新光三越提供）

新光三越SHU UEMURA無極限完美持久底妝組 特價68折2880元。（新光三越提供）

看好社交生活全面熱烈回歸，新光三越「初夏購物節」搭上全民普發6000元、口罩令將再鬆綁的雙議題發酵下，活動首周延續開檔熱潮，化妝品買氣持續成長，統計首周熱銷前五大明星保養品，包括：SHISEIDO國際櫃百優精純乳霜、ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜、KIEHL’S金盞花化妝水、IPSA美膚機能液、SK-II青春露，皆是購入焦點。

在社交新生活及旅遊熱潮下，持續帶動彩妝買氣成長超過3成，其中，不僅各大品牌口紅已熱銷上萬支，持妝商品詢問度更明顯上升，統計首周熱銷前五大彩妝夯品，包括NARS裸光蜜粉餅、SHU UEMURA無極限保濕妝前乳、定妝噴霧、MAC超顯白水光玫瑰乳、CHANEL 香奈兒COCO持色潤脣膏、DIOR迪奧癮誘粉漾潤脣膏；而消費者持續關注的香氛社交，受惠於DIOR、DIPTYQUE等新品登場，帶動高端香氛整體銷售超過1成。

新光三越「初夏購物節」會員獨享化妝品單筆滿3000元送3000點skm points，進入最後倒數至4月19日，台中中港店至4月17日。