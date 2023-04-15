國民黨台北市南港、內湖區立委初選，將於17日起開放登記，台北市議員游淑慧與李彥秀都表態投入初選，昨日北市黨部主委黃呂錦茹接受專訪指出，北市立委選戰國民黨坐7搶8，李彥秀15日受訪則說，現在藍綠兩黨很難以基本盤當選，必需往中間靠攏，加上還有民眾黨，6席是比較保守的估計，也會想辦法擴展年輕選票。

李彥秀15日出席內湖行政大樓舉辦的藝童看戲去活動，她受訪時表示，怎麼幫國民黨爭取年輕選票，是長期努力目標，母雞跟小雞互相互補，也是重要政策，上次在立委落敗後，有調整步調、團隊、策略等，目標是高嘉瑜及國民黨有機會拿回執政權，我已準備好，每步驟該拿出什麼戰略，都會全力以赴。

對於黃呂錦茹昨日評估立委選舉國民黨「坐7搶8」，李彥秀指出，當時八仙過海環境跟現在不同，現在藍綠兩黨很難以基本盤當選，必需往中間靠攏，加上還有民眾黨，我們當然要全力以赴，6席是比較保守的估計。

李彥秀也說，人選、團結、母雞都很重要，所以應在適當時機，快徵召總統候選人，讓母雞幫小雞，現在是七缺八漲，怎麼讓民眾買到合理價錢的豬肉、不用排隊買蛋，是國民黨要關注的民生議題，接下來會透過各式政見讓人民有感，也會想辦法擴展年輕選票。