民眾參觀「有林真好-國產木材家具展」，攜手支持國產材優質產品。(東勢林管處提供)

「有林真好-國產木材家具」，吸引民眾前往參觀選購。(東勢林管處提供)

東勢林區管理處偕同台東林區管理處及台東縣公東高工，攜手推台臺灣優質國產材特色家具及文創小物，進行「有林真好-國產木材家具」巡迴展，首場在台中熱鬧開展；東勢林管處指出，即日起至4月23日於台中總太地產北屯區共好超市展出，藉此讓國產材家具及製品融入民眾的日常生活。

東勢林管處說，展出作品以該處與國立台中科技大學創意商品設計系合作，透過國產木材為材料，集結學生巧思發揮創意，將國產材運用於生活中，以「天生我材雜貨鋪」主題形式展現各式文創作品；貼近生活所需，成為凝聚各種生活記憶的木藝販賣所。透過合作計畫，台中科技大學團隊將國產材材料導入學生課程中，蘊含著手作木育元素。

東勢林管處表示，此次雜貨舖作品有大型木桌、休憩椅、燈具、茶盤等10餘款兼含實用及美學的國產材產品，溫暖呈現國產木材的質樸與芬芳，同時宣傳臺灣國產木材標章，藉由標章認證，安心選購使用。公東高工是培育木材加工及工藝創作人才的搖籃，更是發展國產家具產業的重要據點，設計製作的家具亦獲各界人士青睞及喜愛，特別是傳統接榫、結構接合工料等技術。

台東林區管理處以資源共享與支持下，合作推動國產材加值計畫，這次家具展是運用國產木材結合木工技巧，並加入在地原住民文化工藝，讓文化元素與傳統技藝巧妙結合。師生設計及製作產出高方桌、併板方餐桌、達悟圓桌、併板魯凱餐桌、方凳、原民風矮櫃、原民風長凳、板型餐椅、原民風魚簍燈、圓滿裝置家飾、螢幕架等28款做工精緻及蘊含美學概念的家具，共同行銷國產材的美好。

東勢林管處強調，這次巡迴展與台東林管處合作，由產、官、學三方呼應積極推動淨零政策的核心主軸，讓「國產的材好」徹底在居家生活中實踐，邀請民眾前往展場參觀，選購國產材家飾、家具，攜手支持國產材優質產品。