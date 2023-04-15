民進黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選即將於下週進行電話民調。競爭者之一的台北市議員許淑華，15日上午也與高雄市議員黃捷一同到松山區五分埔商圈買衣服，除了振興商圈也拉抬初選選情。許淑華表示，雖然民進黨在信義南松山選情較冷，但選舉還是支持度大於知名度，因此除了勤跑基層外，還是要回歸傳統組織動員。

黃捷15日上午特別北上，與許淑華相約在五分埔商圈進行直播活動。兩人在服飾店老闆的推薦下各換了兩套衣服，約莫30分鐘的直播活動也吸引數百人同時線上觀看。受訪時許淑華表示，邀請黃捷北上到五分埔不全然是為了選舉，一部分也是希望藉由她的高人氣，幫助五分埔商圈振興一下經濟。

黃捷則表示，她很期待與許淑華一同直播，也讓大家看到兩人不同的造型。黃捷透露，自己在大學時代就很常來五分埔商圈買衣服，也希望能藉此振興一下這邊的商圈經濟，自己也是義不容辭，也是希望說藉由這個機會，可以跟許淑華多多的合體，讓大家看到她有多用心在地方的經營。

而針對下周即將進行電話民調，許淑華則表示自己盡量努力，因為要請支持者在家顧電話是很不容易的事；至於針對信義南松山選情，相較於其他選區或者國民黨方面，與洪健益之間的競爭狀況較冷，許淑華則說，兩人都很努力在跑基層，選舉的部分是支持度大於知名度，最終的民調比拚還是要回歸組織動員。