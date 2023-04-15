婆媳問題難解，一名女網友在臉書發文表示，小嬸從四川嫁來台灣，有次婆婆交代小嬸祭祖要準備的食物，接著就和小姑出門去玩，婆婆接近中午回家時，看到滿桌拜拜的菜色當場傻眼，因為全都是他們家沒辦法吃的口味。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，四川的小嬸剛嫁進去的第一年，某個節日要祭祖時，婆婆交代她拜拜事宜，要求準備三牲祭拜，「雞、豬、魚、幾樣菜、水果」，隨後就跟小姑出門去了。

原PO說，婆婆接近中午時回家，看到神明桌上擺滿菜餚，包括水煮魚、宮保雞丁、回鍋肉、魚香茄子、麻婆豆腐及辣炒高麗菜，當場傻眼，因為她完全無法吃辣，偏偏媳婦們都很愛吃辣；原PO直呼「這是我覺得最讚的一次祭祖食物了」。

許多網友看了都流口水，「好經典的川菜啊，這媳婦厲害」、「好下飯的菜」、「這種手藝的媳婦，我喜歡」、「光聽菜色就很好吃」、「搞不好祖先們說『終於可以吃辣的菜餚』」。

也有網友幸災樂禍「婆婆臉都綠了」、「沒辦法吃辣就自己準備啊」、「要求的都有，只是變成媳婦喜歡的樣子，非常棒！」