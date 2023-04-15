韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）上月宣布加盟中華職棒樂天桃猿啦啦隊，昨(14日)她現身桃園棒球場獻出首度登台，引來大批粉絲朝聖圍觀女神，Rakuten Girls的官方Yuoutube稍早上傳了她個人舞蹈的影片後，在15小時內吸引31萬點閱。而她接受媒體訪問，問給自己第一次的表現打幾分？被粉絲讚爆的她只給自己90分，她也坦言事前除了擔心有沒有記熟舞步，也很擔心瀏海會不會亂掉，破壞造型。

原本是韓國職棒起亞虎啦啦隊隊員的李多慧，去年因為人氣太旺，被指「影響啦啦隊的運作」，讓她隨即宣布離職，上月她驚喜宣布要加入台灣啦啦隊「Rakuten Girls」，事後接受韓媒《中央日報》專訪，被問到決定來台主因是不是錢？她回應當時樂天領隊親自飛來邀請她，希望她能到「需要她的地方」表現一次，她才考慮起到海外工作的契機，並強調：「我去台灣不是為了錢」。

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李多慧也開心說，宣佈來台後，自己的IG粉絲人數爆增，從50多萬人到現在已有84萬人，每次刷新還會不斷增加，讓她也為自己的人氣而驚訝，笑說：「我這輩子還有什麼機會經歷這樣的事？」至於她來台選擇「82」號球衣，是因為韓國電話的國碼是「82」，藉此表示自己是韓國人，也希望有機會宣揚K-POP舞蹈和文化。

昨李多慧獻出在台啦啦隊的第一次舞台後，引來網上一面倒好評，不少人都讚她看起來是真心快樂的跳著舞蹈，每個頓點也非常到位，據《三立新聞網》報導，李多慧被問到這場表演，給了自己90分，笑說原本很在意有沒有呈現出好的外貌，尤其是被視為「門面」的瀏海，但跳到最後因為太專注了，就索性不管瀏海賣力跳舞，被問在台灣還是韓國跳啦啦隊哪邊比較累？她表示先前在韓國工作了5年，中間休息5個月，有點太久沒跳有點累，但球迷的應援給她信心，覺得有趣也感謝大家。