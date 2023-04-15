國境解封後首場跨國考古盛會「新北考古生活節」，昨(14日)至16日於十三行博物館及新北考古公園登場；今年以「古代東亞海路交流」為主題，不僅舉辦「國際考古論壇」廣邀國內外10位學者，探討跨越數千年的東亞海路交流，另也有「舶樂嘉年華」活動，邀集國內外考古相關博物館、大專院校、研究單位一同展現公眾考古的多元面貌。

昨日打頭陣的「國際考古論壇」，邀請國立清華大學人類學研究所所長臧振華、國立成功大學考古學研究所劉益昌教授、國立臺灣大學人類學系陳有貝教授等考古學界重量級學者擔任引言人與講者；以及來自日本、韓國、澳洲、香港博物館與大專院校的研究員、教授，分別就「台灣與周邊地區海路關係」、「東亞海路交流」、「海路交流專題」等主題發表講說，重現疫情前跨國學術交流的盛況。

新北市文化局副局長于玟於開幕致詞時表示，新北市自古就是好所在，不僅可串聯北台灣各地，也匯聚各地文化，今年適逢十三行博物館開館20週年，國境也在今年解封，時隔2年，非常開心再次看見這麼多來自不同國家的朋友，在這一起為「2023新北考古生活節」揭開序幕，呼應我們老祖宗們「跨族群、跨海洋、跨國界」的交流歷史。

而「舶樂嘉年華」在十三行博物館陽光廣場及新北考古公園舉辦，活動時間為15日至16日上午10點至下午5點，活動共分為「賞！史上展演」、「做！史上夯品」、「買！史上好物」3大主題區，邀集國外博物館以及台灣北中南各地文化單位共襄盛舉，提供民眾兼具知識性與娛樂性的手作體驗。

另外還安排多元的美食與文創市集，讓民眾不用出國也可以品嘗道地的異國料理，盡情採購舶來精品；舞臺區更有精心規劃的10場精彩演出，包括「台北印度愛樂中心」帶來的印度古典舞蹈、寶萊塢歌舞大會串以及臺灣在地知名打擊鼓隊、兒童劇與馬戲表演，非常適合全家大小一起同樂。

十三行博物館表示，兩日活動期間捷運關渡站1號出口及蘆洲站3號出口設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。